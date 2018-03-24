المانيا تمدد بقاء قواتها في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن البرلمان الألماني،موافقته على تمديد مهمة الجيش الألماني التدريبية في العراق. وتابع، في بيان،ان ”، القرار حصل على أغلبية أصوات التحالف الحاكم لتمديد مهمة القوات الألمانية في الحرب على تنظيم داعش في العراق، حيث جاءت الموافقة بالأغلبية عبر تأييد 359 عضواً ورفض 218 عضواً وامتناع 79 عن التصويت.فيما عارض كل من أحزاب اليسار والخضر والبديل الألماني، خشية انزلاق الجيش الألماني في الصراع بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية في بغداد”، منوها الى ” موافقة البرلمان الألماني على إرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان، حيث صوت مساء الخميس الماضي أيضاً على طلب تمديد وتوسيع مشاركة الجيش في مهمة حلف شمال الأطلسي هناك”.