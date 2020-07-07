المانيا تمنح العراق 1.13 مليون دولار لتعزيز التحقيق الجنائي

المانيا تمنح العراق 1.13 مليون دولار لتعزيز التحقيق الجنائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 1.13 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية في تعزيز التحقيق الجنائي والتعامل مع مسرح الجريمة في إطار مشروع جديد يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.وذكرت “فرانس برس”، أن “مشروع يهدف لتعزيز قدرات التحقيق الجنائي وإدارة مسرح الجريمة في العراق إلى زيادة موثوقية وفعالية وسرعة التحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة المحلية. إضافة الى تطوير أداء محققي الشرطة، وجعل دورهم في التحقيق الجنائي أكثر رصانة”.واضافت أن  “نشاطات هذا المشروع تشمل تقديم دورات تدريبية شاملة لضباط التحقيق في مراكز الشرطة، والمديريات المعنية، وقضاة التحقيق”.وقالت زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لفرانس برس إن: ” هذه المساهمة ستدعم الجهات العراقية المعنية في تعزيز الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والسلم المحلي، من خلال تحسين الأداء فيما يتعلق بإدارة التحقيقات الجنائية وعمل الشرطة المحلية.” مضيفة أن: “تحقيق السلم والأمن يقعان في صميم عملية انتقال العراق نحو مرحلة الاستقرار والتعافي وتحقيق التنمية على المدى البعيد. نحن ممتنون للغاية لحكومة ألمانيا على دعمها المستمر لهذا لمشروع”.من جانبه أكد السفير الألماني في العراق،  أوله دييل على أن: “هذه المساهمة ستساعد في تعزيز قدرات الشرطة المحلية والسلطة القضائية في العراق، وبالتالي تهيئة الظروف لاستعادة السلم والأمن المحليين لجميع العراقيين، فضلاً عن تعزيز الاستقرار على المدى البعيد”.فيما بين اللواء طالب خليل راهي، مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية أن: “التركيز على تعزيز عمل الشرطة المحلية والعدالة الجنائية أمر أساسي لانتقال البلد من مرحلة الصراع الذي طال أمده إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي”.

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