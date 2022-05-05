المانيا تنصح مواطنيها بتخزين الأغذية والأدوية في منازلهم

المانيا تنصح مواطنيها بتخزين الأغذية والأدوية في منازلهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تشهد ألمانيا حالياً تضخماً كبيراً في قطاع المواد الغذائية، في وقت نصحت فيه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، بأن يقوم الألمان بتكوين مخزون من الطعام و الأدوية في المنازل لمدة لا تقل عن 10 أيام تحسباً لحالات الطوارىء بما في ذلك تبعيات الحرب في أوكرانيا وانقطاع محتمل في التيار الكهربائي، وفق ما شبكة سي إن بي سي.وقالت وزيرة الداخلية، إنه في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية، فسيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في البيت. ودعت الوزيرة المواطني الألمان إلى الاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة لا تقل عن عشرة أيام. وتشمل القائمة، على وجه الخصوص، 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان بالإضافة إلى ذلك، يوصى بتخزين 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض، و357 غراماً من الدهون والزيوت، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي، مثل الحلويات.

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