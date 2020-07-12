المانيا :سنعمل على رفع أسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن حكومة بلاده ستسخر الجهود لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.وذكر بيان عن الخارجية العراقية : أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، دعا نظيره الألمانيّ إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة”.واكد الوزير الألماني، بحسب البيان أن “المانيا سنسخر الجهود لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر”.