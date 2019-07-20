المانيا:138 ألف عراقي لاجىء في بلادنا

المانيا:138 ألف عراقي لاجىء في بلادنا
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف السلطات الألمانية الاتحادية، اليوم السبت، عن عدد اللاجئين في المانيا حتى نهاية 2018، مؤكدةً ان العدد بلغ نحو 1.8 مليون شخص بينهم 138 ألف عراقي.وجاء في احصائية لمكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن “عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى نهاية عام 2018 نحو 1.8 مليون شخص، منهم 1.3 مليون حاصلون على حق الإقامة، غالبيتهم عراقيون وسوريون وأفغان”.واشار، المكتب الى ان “نحو 62% من الحاصلين على حق الحماية في ألمانيا أتوا من ثلاثة دول هي سوريا (526 ألف) والعراق (138 ألف) وأفغانستان (131 ألف)”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *