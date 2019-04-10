المايعرف تدابيره؛حنطته تاكل شعيرة!!

المايعرف تدابيره؛حنطته تاكل شعيرة!!
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بقلم:عبد الحميد ذرب

سأل ألأمام علي {ع } ؟صف لنا ألعاقل ؛فقال هو ألذي يضع ألأشياء في مواضعها ؛فقالوا له صف لنا ألجاهل ؛فقال لقد وصفته؟؟.ألساحة ألعربية برمتها ؛تضربها ألأمواج ألعاتية شمالا وجنوبا ؛وشرقا وغربا ؟؟.بدأنا بتحرير أوطاننا ؛بقتل أبنائنا ؛وتدمير بلاداننا بأموالنا؛على مبدأ {بال حمار فأستبالت أحمره}.نتنياهوا يقضم ألأرض ألفلسطينية ؛ونحن نقضم بعضنا ألبعض ألأخر؟؟بنغازي تقاتل طرابلس؛ونجران تقاتل صنعاء ؛وألسوريون يقاتلون بعضهم؛ ويدمرون بلدهم ؛بدم بارد ؛أسرائيل دولة نووية ؛وألبلدان ألعربية يحكمها بلطجية؛وألمستوطنات ألخليجية؟؟.ومن شابه أباه ماكفر ؛فقد تقاتل أجدادنا ألعظماء على ألمناصب وألكراسي لسنون عديدة ؛ضاعت ألأندلس على يد أبنائها؟؟وتعاونت قبائلها مع ألأفرنجة من أجل أللحوم ألبيضاء والحسناوات؟؟.وزير خارجية عمان ؛يقول للعرب أن عليهم أن يطمئنوا ألأسرائيليين؟؟.ويتقربوا منهم ؛لكي تتحول ألمنطقة ألى باحة للسلام وألوئام؟؟. وهو يعرف أن أسرائيل قضمت أرض فلسطين من أقصاها ألى أقصاها؛وشبعا أللبنانية وهضبة ألجولان ؛اصبحت أر ضا تابعة لأسرائيل ؟؟؛يمتلكون أحدث أنواع ألأسلحة فتكا ؟؟ وتمتلك ألعشرات من ألرؤوس ألنوويه ؛وتحميها ألأساطيل ألأمريكية وألأوربية؟؟.ألأنتخابات ألأسرائيلية ألحالية ؛تركز ؛على ضم ألضفة ألغربية ؛ووضع جدارا مكهرب حول غزة ؛لكي يموت أهلها جوعا وتفتك بهم ألأمراض ؛حتى ينتهوا عن بكرة أبيهم ؟؟.أليمن أصبح ؛حديث ألماضي ؛لاأحد يهتم بشعبه؛وكأنهم جاؤا وأستوطنوا بها من بلاد ألواق واق؟؟.تجرب محميات ألخليجية ؛كافة ألأسلحة ألفتاكه ؛للقضاء عليهم جوعا وعطشا؟؟.يبدوا أن تجربة معركة ألطف ؛يتم تطبيقها تماما ؛فالطفل ألرضيع في مجزرة كربلاء ؛كان يبكي من شدة ألعطش ؛فبدلا من أسعافه بجرعة ماء؛رموه بالسهام وذبحوه من ألوريد ألى ألوريد؟؟.ألآن كل من يعادي أسرائيل ؛يجب تصفيته بأيادي وقوات عربية ؛أسلامية؟؟.أولاد عمومتنا أحفاد بني قريضة ؛أصبحوا أئمتنا وقادتنا؛وألحكمة ألقائلة {ومن طلب ألعلى سهر ألليالي } لاحاجة للعلم وألعلا في أرض ألعرب ؛فأبناء عمومتنا في تل أبيب ؛هم ألحماة ألذين يؤمنون لهم لبقاء على ألكراسي ألى يوم يبعثون ؛ويجب ألغاء ألآيات في ألقرآن ألمجيد ؛ألذي جاء بها {يأيها ألذين أمنوا لاتتخذوا أليهود وألنصارى أولياء؛بعضهم أولياء بعض ؛ومن يتولهم منكم فأنه منهم… الخ}؛ وفي آية أخرى {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛أليهود وأللذين أشركوا ….}.{ولاتكونوا كالذين نسوا ألله فأنساهم أنفسهم.أولئك هم ألفاسقون …ألخ} .ألحروب ألمشتعلة ألقائمة بين ألعرب؛ أحرقت ألأخضر وأليابس ؛حذرنا رب ألعزة في محكم كتابه بقوله؛ {أذا أردنا أن نهلك قرية ؛أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ؛ فحق عليهم ألقول فدمرناها تدميرا….ألخ}.وعلى نفسها جنت براقش.

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