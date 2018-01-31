المباشرة بإكمال 10 آبار في حقل مجنون للإنتاج

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وكيل مدير قسم تطوير حقل مجنون النفطي في البصرة، مهند عبد الزهرة، الأربعاء، عن المباشرة بإكمال 10 آبار في حقل مجنون وتهيئتها للإنتاج، لافتا إلى وجود خطة لإكمال حفر آبار انتاجية أخرى.وقال عبد الزهرة، في بيان ، إنه “تمت المباشرة بإكمال 10 آبار نفطية في حقل مجنون النفطي بالبصرة وتهيئتها للإنتاج”.وأضاف، أنه “من المؤمل ان يتم ربط تلك الابار بداية العام المقبل بغية المحافظة على الطاقة الانتاجية الحالية للحقل من جهة، وتقليل الانخفاض بالضغوط المكمنية في الآبار الاخرى من جهة أخرى”.ولفت عبد الزهرة، إلى “وجود خطة تقضي بإكمال حفر آبار انتاجية أخرى والبالغ عددها 30 بئراً خلال العقد الحالي، وتحقيق الطموح في مناقصات تصعيد الطاقات الانتاجية للوصل الى 400 الف برميل يومياً”.وأوضح، أن “عدد الابار المنتجة في الحقل تبلغ 46 بئراً، فيما يبلغ العدد الكلي للآبار التي تم حفرها 67 بئراً”.