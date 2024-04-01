المبالغة..العوادي:زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون ” عظيمة”!

المبالغة..العوادي:زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون ” عظيمة”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وصفها بأنها تاريخية وعنوانها الاوسع هو تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي.وقال العوادي في حديث  صحفي، إن “موعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية لا زالت ثابتًا وكما حددت سابقا، وسيتوجه بمعية وفد وزاري رفيع الى واشنطن ليلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة شخصيات مهمة”.وأضاف العوادي ان “السوداني لم يزور واشنطن منذ تشكيل الحكومة واخر زيارة قام بها الرئيس السابق في عام 2022 ونتحدث هنا عن سنوات طويلة لم تحصل فيها زيارات ولقاءات بين البيت الأبيض ورؤساء الوزراء العراقيين” مؤكدا ان “هذه اللقاءات ينتج عنها شيئا مهما وفعلي وستكون هذه الزيارة مهمة وتاريخية وعنوانها الاوسع هو تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي”.يذكر ان واشنطن اعلنت مسبقا أنها لن تناقش مع السوداني انسحاب القوات الأمريكية من العراق ولا العقوبات المفروضة على 22 مصرف  فاسد تبعي لإيران.

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