المبالغة..العوادي:زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون ” عظيمة”!

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صحة غزة:(108237)بين شهيد وجريح جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع
دعوة مصرية أردنية فرنسية لوقف إطلاق فوري دائم للنار في غزة
إسرائيل:سنواصل قتل الفلسطينيين في غزة وغيرها ولا يهمنا صوت المجتمع الدولي
أوباما ” قلق” على خسارة بايدن أمام ترامب
تركيا:إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها أمام مجلس الأمن الدولي
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اليوم ..سعر صرف الدولار= 148000ديناراً
وزارة النفط:إنجاز حفر (52) بئراً نفطياً خلال الربع الأول من العام الحالي
المالية النيابية:(84) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
السوداني يتلقى دعوة سعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
خبير اقتصادي:الدولة العميقة وراء إبقاء قطاع الكهرباء رهينة بيد إيران
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نائب:القوانين التي تهم المواطن نائمة على الرف البرلماني منذ 8 سنوات
المالية النيابية:(84) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
منظمة أمريكية:عائلة البارزاني رمز فساد الإقليم
مصدر أمني:مقتل وإصابة (3) أفراد من الشرطة نتيجة اشتباك مسلح مع ميليشيا العصائب
خبير اقتصادي:ديون العراق تستنزف موارد البلاد المالية
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