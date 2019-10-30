المثقف الجماهيري

المثقف الجماهيري
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د. حسين القاصد 

في النصف الأول من القرن الماضي ازدهرت التظاهرات والغضب الشعبي في العراق ، ولم يكن المثقف العراقي بشكل عام ، والشاعر على وجه الخصوص ، بمنأى عن هموم الجماهير ، فقد كان شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري على رأس أغلب التظاهرات وفي صدارتها ومثله كان محمد صالح بحر العلوم الذي لقب بشاعر الشعب ، وكذلك بدر شاكر السياب والشاعر المتمرد حسين مردان وعبد الرزاق عبد الواحد (حين كان يساريا أيام العهد الملكي ) ؛ وقد اتسمت هذه الحقبة بالثورية الايدلوجية بعد شيوع ظاهرة (المثقف العضوي) .كان صوت المثقف العراقي آيدلوجيا نابعا من فكر التوجه الايدلوجي الذي يؤمن به ، فصرنا نرى الشيوعيين يقودون تظاهرات كبرى ، قبل أن يهيمن القوميون على المشهد العراقي وينزلوا بتظاهراتهم وأفكارهم التي  يعتقدون. كان ذلك قبل أن تخضع الثقافة العراقية إلى التدجين السلطوي ، لا سيما في الجبهة الوطنية التي جمعت الشيوعيين والبعثيين تحت قيادة البعث التي هيمنت على الثقافة وانتهجت تدجين الثقافة والمثقفين ، لتبدأ مرحلة تبعية المثقف للسلطة بشكل  مطلق .بعد انهيار النظام الساقط وانتهاء عصر الايدلوجيات ، وزوال مرحلة تبعية المثقف للسلطة ، وجد المثقف العراقي نفسه متخبطا ، بين الحنين لليسار او التمسك بالتيار القومي ، وبين من أدمن العبودية فذهب يبحث عن صنم جديد أو حزب جديد ليتبنى فكره ويعيش  في كنفه . وحدث ايام حكومة السيد المالكي أن تحركت قوات عسكرية باتجاه اربيل بعد أزمة بين المركز وحكومة المحافظات الشمالية ؛ فطالب  فاضل ثامر وقد كان وقتها رئيسا للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ، طالب بتشكيل درع بشري من المثقفين ليمنع الاقتتال بين الطرفين ، وعلى الرغم من أن هذه الدعوة مشوبة بشيء من الشخصنة والايدلوجيا ، وعلى الرغم _ ايضا_ من عدم تحقيقها ، إلا أنها تعد دورا واضحا للمثقف العراقي . الآن ، وبعد تراجع الخدمات وانتشار المعاناة بين أوساط المجتمع ، اندلعت تظاهرات كبرى في البلاد؛ لكن النقابات اكتفت بالبيانات الحذرة وانتشرت ظاهرة المثقف الجماهيري الحر ، الذي يتصرف دون  تبعية .  فبين دعوة نقابة المعلمين للإضراب وبين بيانات النقابات، كم كنا نتمنى موقفا موحدا لتشكيل درع بشري من جميع المثقفين يقف حاملا الاعلام  العراقية فقط ، في منتصف جسر الجمهورية ، ليمنع العنف المتوقع بين المتظاهرين وقوات الأمن ويقطع الطريق عمن يصطاد في الماء العكر  ، ويسهم في ترسيخ سلمية التظاهر وعدم السماح بالاعتداء على المتظاهرين وعلى القوات الأمنية .فهل أنتم فاعلون؟

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