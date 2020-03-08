المجلس الأعلى:لن نسمح لصالح اختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء خارج موافقة الكتل الشيعية

المجلس الأعلى:لن نسمح لصالح اختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء خارج موافقة الكتل الشيعية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو المجلس الاعلى الاسلامي احمد عبد الجبار، الاحد، ان رئاسة الوزراء من حق المكون الشيعي، مشيرا إلى أن الاحزاب الشيعية لن تسمح باختيار مرشح للمنصب بعيد عن موافقة الكتل الشيعية والشارع الشيعي.وقال عبد الجبار في تصريحات متلفزة ، إن “رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ولن نسمح باختيار اي شخص بعيدة عن موافقة الكتل الشيعية او الشارع الشيعي كونه الاغلبية ولن نسمح باختيار شخصياتنا بعيدا عن خياراتنا”.وأضاف عبد الجبار، أن “على الجميع احترام الاوزان داخل البرلمان وداخل العراق”، داعيا في الوقت ذاته إلى “تشكيل جبهة وطنية قادرة على تشكيل كابينة وزارية تستطيع تحقيق مطالب الشارع”.وبشأن إعادة تكليف عبد المهدي، أكد عبد الجبار، أن “قضية إعادة منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مرهونة بالتوافقات السياسية والقانون”.

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