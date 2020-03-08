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الزرفي:4 تحديات أمام رئيس الوزراء الجديد
النجيفي:الوضع العراقي الحالي وصل الى حالة الانسداد السياسي
ميليشيا العصائب ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لعدم اختيار مرشح البناء لرئاسة الوزراء
المجلس الأعلى:لن نسمح لصالح اختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء خارج موافقة الكتل الشيعية
الإسلامية الكردستانية:نحن مع المرشح الذي “يحترم خصوصية كردستان”
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البرلمان العربي:تركيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين
الشرعية اليمنية: سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف بداية انهيار التحالف العربي
المعارضة الفرنسية تفشل في حجب الثقة عن حكومة ماكرون
فوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في ولاية تكساس
44 مليار دولار خسائر أغنياء العالم بسبب كورونا
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الحكومة تطمئن الشعب.. ” لاتخافوا من العجز المالي فأنها محلولة بنابض الإرجاع”!!!
ائتلاف النصر:العراق سينهار بسبب العجز المالي
التخطيط النيابية تطالب باصلاح الوضع الاقتصادي
المالية النيابية:7 مليارات دولار سنوياً إيرادات العتبات لم تدخل خزينة الدولة بل تذهب إلى جيب نجل السيستاني!!
نائب:العراق دفع 40 مليار دولار نقداً لأمريكا لشراء 20 طائرة إف 16 استلم 3 منها فقط
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أحزاب فاسدة وحكومة علاوي ليست مستقلة
باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN