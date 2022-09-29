المجلس الأعلى الإسلامي:الفوضى التي يصدرها الصدر لن تنجح
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي علي الدفاعي، الخميس، ان سياسة فرض الارادات لن تجح، ولا يمكن تجاوز الاتفاق الوطني.وقال الدفاعي في بيان:انه “أخيراً تأكد ما قاله الإطار التنسيقي، لن تنجح سياسة فرض الارادات ولا منطق القوة التي يفرضها الصدر، ولا يمكن تجاوز الاتفاق الوطني”.وأضاف: “الحوار والسياقات الدستورية هما الارضية المناسبة لاي اصلاحات منشودة”.وتابع الدفاعي: :نبارك لائتلاف ادارة الدولة تفعيل مجلس النواب وانتخاب النائب الأول”، مؤكدا: “باب الحوار مفتوح”.