المجلس الأعلى يُبشر العراقيين باضافة عطلة جديدة بـ”موت مؤسس حزب الدعوة”!

المجلس الأعلى يُبشر العراقيين باضافة عطلة جديدة بـ”موت مؤسس حزب الدعوة”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم السبت، الحكومة ومجلس النواب الى اعتبار ذكرى موت محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة يوماً وطنياً يحتفى به كل عام تخليداً لذكراه وانجازاته العظيمة للأمه الإسلامية والشعب العراقي.وقال المجلس الأعلى في بيان بمناسبة الذكرى الـ 39 لوفاته محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى،  أن “حياة الصدر كانت حافلة بالعطاء الثر والإنجازات الضخمة في مجال العلم والفقه والأصول والفلسفة، وكان بحق مؤسساً لمدرسة فكرية إسلامية اتسمت بالشمولية والتجديد والثراء. وكان مثالاً في الصبر والتحمل والصمود بوجه المصاعب والضغوطات التي مورست عليه من قبل الطغمة الصدامية العفلقية التي وصفها بالكابوس الجاثم على صدر العراق، واضاف، ان “الصدر يعتقد بأهمية وضرورة إقامة حكومة إسلامية رشيدة بقيادة المراجع العظام، لذلك سارع الى تأييد الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني”، داعياً “جميع المؤمنين الى تأييدها واصفاً إياها بأنها ((قد حققت حلم الأنبياء))، إن موقف الشهيد الصدر من الثورة الإسلامية يمثل قمة من قمم الشموخ الرسالي، فقد وقف الى جانب الثورة ليسددها بفكره ويدعمها بنداءاته ورسائله بل يضحي من آجلها بدمه”.يذكر ان المجلس الاعلى وباقي الاحزاب الاسلامية سرقت تريليون دولار من اموال العراق تحت عنوان المذهب والمرجعية وخميني وخامئني!.

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