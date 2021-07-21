المجلس الأوروبي يؤكد على دعمه للعراق

المجلس الأوروبي يؤكد على دعمه للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المجلس الأوروبي، اليوم، دعمه للانتخابات العراقية المقرر إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل، مشيدا بالدور الإقليمي المتنامي للعراق.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن “مصطفى الكاظمي أجرى مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، جرى خلالها بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، والتباحث بشأن ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك”.وأعرب الكاظمي عن “تمسك العراق بنهج أفضل العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الأوروبية الكبرى، والاستفادة من التجربة الأوروبية في النهوض ما بعد الحروب وتقديمها أنموذجاً للتنمية كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية”.وأكد “تطلعه إلى دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في إطار الورقة البيضاء التي تنطوي على إصلاحات مالية، واقتصادية، ومؤسساتية، وما تواجهه من تحديات كبيرة؛ بسبب وجود أطراف عديدة متضررة منها”.وناقشت المكالمة أيضاً “التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال”.من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، “سعيه لتطوير العلاقات مع العراق، والحرص على إقامة شراكة حقيقية معه”، مؤكدا أيضاً “دعم المجلس الأوروبي للانتخابات النيابية المقرر إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل”.وأشاد ميشيل بـ “الدور الإقليمي المتنامي للعراق”، مبينا أن “المجلس الأوروبي يعد العراق شريكاً أساسياً ومفضلاً في المنطقة”.

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