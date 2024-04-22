المجلس العربي في كركوك:تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة نهاية الشهر الحالي

المجلس العربي في كركوك:تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة نهاية الشهر الحالي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع امين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الاثنين، انتهاء ازمة محافظة كركوك السياسية، نهاية شهر نيسان الحالي.وقال الطائي في حديث صحفي، ان “مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجمع الاطراف السياسية في كركوك ودفعها الى خيارات تودي الى تشكيل الحكومة المحلية مستمرة، مؤكدا وجود جولة ثالثة من المباحثات بين مكونات المحافظة، ستتم بحضور السوداني”.واكد، ان “خيار تقسيم نطاق الحكم بين المكونات في ادارة المحافظة ومجلسها بدأ يتجه الى التوافق”.واشار الى ان” تشكيل حكومة كركوك وفق خيارات توافقية بين الاطراف السياسية امر مهم للمضي في خطط اعمار المحافظة والبناء دون أي ازمات او خلافات سياسية”.

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