المجلس العربي في كركوك:موقف التحالفات السنّية تجاه عودة حزب بارزاني للمحافظة غير مشرف

المجلس العربي في كركوك:موقف التحالفات السنّية تجاه عودة حزب بارزاني للمحافظة غير مشرف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في المجلس العربي محمد الجميلي، الاثنين، موقف القوى السنية  من ازمة اقتحام قوات البيشمركة لمحافظة كركوك، مشيرا الى ان القوى السنية جاملت الاحزاب الكردية للحفاظ على مصالحها. وقال الجميلي في تصريح  صحفي، ان “قرار  المحكمة الاتحادية بشأن التريث بتسليم المقر المتقدم في المحافظة نقذ الموقف فضلا عن موقف الحكومة الاتحادية بمنع انزلاق الازمة لمنزلق الدماء”. واضاف ان ” بعض مواقف السياسيين السنة  امثال تحالف السيادة والعزم وغيره غير مشرف بشأن أحداث كركوك محاباة لجهات سياسية وهي مخيبة للامال”. واشار الجميلي ان “المجلس العربي يرفض المساس بأمن واستقرار كركوك ولن نسمح بتسليم المقر المتقدم إلى أي جهة كانت”.وكانت كركوك قد  شهدت اوضاعا مضطربة بعد مهاجمة جموع من مؤيدي حزب بارزاني معتصمين واضرموا النيران في سيارات بالاضافة الى التجاوز على الارتال العسكرية”.

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