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حكومة الإقليم:استحقاق الإقليم 16 تريليون دينار وليس 8 كما تدعي وزارة المالية الاتحادية
مسرور:حكومة السوداني لم تحترم برنامجها الحكومي
المحكمة الاتحادية تقرر بطلان التصديق على إتفاقية قناة خور عبد الله
النزاهة النيابية تدعو السوداني بإعادة ترسيم الحدود العراقية الكويتية وفق الحقائق التأريخية
المجلس العربي في كركوك:موقف التحالفات السنّية تجاه عودة حزب بارزاني للمحافظة غير مشرف
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حكومة الإقليم:استحقاق الإقليم 16 تريليون دينار وليس 8 كما تدعي وزارة المالية الاتحادية
المحكمة الاتحادية تقرر بطلان التصديق على إتفاقية قناة خور عبد الله
أكثر من (3) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال شهر آب الماضي
اليوم ..سعر صرف الدولار = 154500 ديناراً
السوداني يواصل الأقتراض الخارجي لرفع مديونية البلد
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- صورة وتعليق
أكثر من (3) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال شهر آب الماضي
إيران تعرض خدماتها العسكرية والأمنية تحت تصرف السوداني لضبط الوضع في كركوك!
الإطار:بيع العراق “تفصيخ” وسرقة ماله العام من أهداف مشروعنا
بعد بيع أم قصر وقناة خور عبدالله للكويت والربط السككي مع إيران..السوداني يتريث في بيع كركوك لحزب بارزاني
الخائن السوداني يباشر بالربط السككي مع إيران لموت ميناء الفاو وتدمير العراق والمنطقة لصالح إيران
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- اذاعة INN