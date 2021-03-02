المجلس العربي في كركوك يطالب حزب بارزاني بعدم تأجيج الفتن في المحافظة

المجلس العربي في كركوك يطالب حزب بارزاني بعدم تأجيج الفتن في المحافظة
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 كركوك/شبكة أخبار العراق- طالب المجلس العربي في كركوك، الثلاثاء، القيادات الكردية بالكف عن التصريحات التي تؤجج الوضع في المحافظة، وتؤثر على السلم المجتمعي.وقال المتحدث باسم المجلس حاتم الطائي في حديث صحفي: إنه “نأسف للتصريحات الأخيرة التي أطلقها النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله حول طبيعة الأوضاع في كركوك”.وأضاف أن “هذه التصريحات لاتخدم الوضع، وهي مبالغة كبيرة وهدفها سياسي واضح، الرغبة من تأجيج الشارع وشحنه قوميا قبل الانتخابات، وهذا لايصب في مصلحة كركوك، لآن جميع المنظمات والمؤسسات الإعلامية تتواجد في كركوك وترى بعينها حقيقة الأوضاع، وأنه لاوجود لما تحدث به النائب إطلاقا”.

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