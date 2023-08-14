المجلس العربي في كركوك ينتقد تكليف (شاخ وان) برئاسة لجنة تدقيق سجل الناخبين

المجلس العربي في كركوك ينتقد تكليف (شاخ وان) برئاسة لجنة تدقيق سجل الناخبين
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كركوك/ شبكة أخبار العراق– علق المجلس العربي في كركوك، اليوم ، على تكليف النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخ وان عبد الله برئاسة لجنة تدقيق سجل الناخبين في كركوك، فيما أكد ان الأخير سينفذ الاملاءات السياسية للحزب الديمقراطي بشأن كركوك. وقال المتحدث باسم المجلس عزام الحمداني،  في حديث صحفي، إن “هنالك تحفظات من جميع مكونات المحافظة نحو عودة الأحزاب الكردية لادارة ملف كركوك”، مشيرا الى اننا “نخشى غض البصر عن الخروقات التي عملت بها حكومة الإقليم في الفترة السابقة”. وتابع، ان “اغلب المكونات لديها مخاوف من إعادة تجربة السيطرة الكردية على المحافظة وفرض العديد من الاجراءات غير القانونية”، لافتا الى ان “شاخوان عبد الله سيعمل على تنفيذ الاملاءات السياسية من الحزب الديمقراطي بشأن كركوك”. وأضاف انه “لا يمكن إتمام تدقيق سجل الناخبين بهذه الصورة بغض النظر عن المنصب الحكومي الذي يشغله رئيس اللجنة في البرلمان”. وفي وقت سابق طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخ وان  عبد الله، بإقالة مدير أمن كركوك والتحقيق معه عن الانتهاكات المتكررة والتورط في عدد من القضايا الأخرى، في محاولة للتدخل في الشأن الداخلي للمحافظة وفرض الارادات التي يسعى اليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتزامن مع قرب انتخابات مجالس المحافظة.

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