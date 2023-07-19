المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تخفيض بدلات الإيجار لمزارع مربي الاسماك

المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تخفيض بدلات الإيجار لمزارع مربي الاسماك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر المجلس الوزاريّ للإقتصاد، اليوم الأربعاء، عن تخفيض بدلات الايجار لمزارع مربي الاسماك.وذكر بيان لوزارة الخارجية ، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس الجلسة العشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليَّة والتجارة والصناعة والزراعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيَّة للإستثمار ومُستشار رئيس الوزراء للشُؤُون القانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة”.وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها”، مشيراً الى أن “المجلس أستضاف وزير الموارد المائيَّة لاستعراض عمل وخطط الوزارة لإدراج مشاريع اروائيَّة ستراتيجيَّة والاستفادة من خبرة الشركات الرصينة وإدخال الطرق الحديثة في الريّ، وابدى كامل دعمه لعمل الوزارة من أجل النهوض باعبائها في هذا القطاع الحيويّ والمهم، كما أستضاف مُحافظ نينوى والوفد المُرافق له من أجل مُناقشة المشاريع التي تخص المحافظة وأستمع المجلس إلى المعوقات التي تعترض إكمال تلك المشاريع”.وتابع أن “المجلس ناقش مشروع بناء مستشفى بسعة (600) سرير، والمشاكل المتعلقة بهذا المشروع”.وأكِّد رئيس المجلس بحسب البيان، على “ضرورة إكمال مشروع المستشفى وفق السياقات القانونيَّة وبصورة شفافة، وتكملة كافة المتطلبات وحسب التعليمات المعمول بها وتهيئة الملفات والأوليات من أجل طرحها في الاجتماعات القادمة”.وقرر المجلس “تخفيض بدلات الايجار لمزارع مربي الاسماك المتعاقدين مع وزارة الزراعة والذين تعذر عليهم إكمال مشاريعهم بسبب تمدد اللسان الملحيّ في شط العرب”.

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