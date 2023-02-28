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المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم المنتوج المحلي
إدارة محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية
وزارة التجارة تنفي إعفاء المواطنين من أجور الجباية لاستلام الحصة الغذائية
المالية النيابية:تأخر إقرار الموازنة يسبب إشكاليات كثيرة
على طريقة الكاظمي..السوداني”وعد” عائلة المغدور المدفعي بالقبض على “الجناة”
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المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم المنتوج المحلي
إدارة محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية
وزارة التجارة تنفي إعفاء المواطنين من أجور الجباية لاستلام الحصة الغذائية
المالية النيابية:تأخر إقرار الموازنة يسبب إشكاليات كثيرة
المياه النيابية:الإقليم ينشئ سدود بدون موافقة الحكومة الاتحادية
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- رياضية
- تحقيقات
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- منوعات
- صورة وتعليق
سلامي للولائي العباسي:لاحدود بين العراق وإيران!
الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!
نواب:حكومة السوداني واهنة لاتستطيع مفاتحة إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
وزير الخارجية:سنحقق كل ما تريده إيران في العراق والمنطقة والعالم
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- اذاعة INN