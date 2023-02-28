المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم المنتوج المحلي

المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم المنتوج المحلي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، دعم المنتوج المحلي من مادة بيض المائدة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الإجتماع السابع للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليّة، والزراعة  والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة”.واضاف، ان “المجلس استضاف وزير الصحة ومدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية لبحث تسهيل عمل قطاع الصحة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات الحديثة للنهوض بالواقع الصحي، كما ناقش المجلس المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية بخصوصها”.وتابع، “كما استضاف المجلس الوكيل الفني لوزارة الزراعة واتخذ قرارا بدعم المنتوج المحلي من بيض المائدة من خلال حث وزارة التجارة على التعاقد مع المنتجين المحليين بموجب عقود مبرمة بينهما لشراء المنتوج في حال انخفاض اسعار بيض المائدة عن متوسط كلف الانتاج المحلي مع دعم اللقاحات والادوية والاعلاف من خلال التوصية لتخفيض الرسوم المفروضة عليها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *