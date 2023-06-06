المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر فتح بنك حكومي في أربيل بأسم “نيشتمان”

المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر فتح بنك حكومي في أربيل بأسم “نيشتمان”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاريّ للإقتصاد، اليوم الثلاثاء، إنعقاد جلسته السابعة عشر لسنة 2023 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين.وذكر إعلام المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ترأس الجلسة السابعة عشر للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليَّة  والتجارة والصناعة والزراعة والعمل والشُؤُون الاجتماعيَّة ومُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيَّة للإستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة “. وأضاف، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها، بالاضافة الى المجلس أستضاف وفد إقليم كردستان برئاسة الوزير عبد الحكيم خسرو ومدير عام المصارف الخاصة في الإقليم ومدير عام تسجيل الشركات في وزارة التجارة الإتحاديَّة لمناقشة فتح مصرف حكومي في الإقليم”.وأشار الى أنه “بعد مناقشات مستفيضة ومن أجل ربط جميع المصارف في العراق وفق منظومة موحدة اوصى المجلس بإنَّ يقوم الإقليم باستكمال إجراءات فتح بنك نيشتمان الوطني الحكومي”، لافتا الى انه “يقوم البنك المركزيّ العراقيّ وفق قوانينه النافذة بمنحه الإجازة وأنَّ يقوم بعمليَّة الإشراف والمراقبة وأنَّ تودع الوثائق والمستندات لدى وزارة التجارة الإتحاديَّة دائرة مسجل الشركات”.وتابع” أن “المجلس قرر تعديل مبلغ الغرامات المتعلقة بالمخالفات في دوائر أمانة بغداد والبلديات في المُحافظات من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والشوارع والنظافة والبيئة والتصميم الأساس للمدن”.

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