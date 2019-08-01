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المالية النيابية تدافع عن تزويرها لوثائق موازنة 2019 لصالح تخصيصات كردستان
المحكمة الإدارية تصادق على قرار إقالة محافظ ذي قار والديوانية
باب فساد جديد.. وزير التخطيط الكربولي يطالب بتخصيص 2 مليار دولار لإجراء التعداد السكاني!!
وزارة التخطيط ويونامي يوقعان مذكرة تفاهم حول الصندوق الائتماني
جعفر:ضعف عبدالمهدي أمام الأكراد على حساب البلد سيولد انفجار
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المالية النيابية تدافع عن تزويرها لوثائق موازنة 2019 لصالح تخصيصات كردستان
باب فساد جديد.. وزير التخطيط الكربولي يطالب بتخصيص 2 مليار دولار لإجراء التعداد السكاني!!
وزارة التخطيط ويونامي يوقعان مذكرة تفاهم حول الصندوق الائتماني
جعفر:ضعف عبدالمهدي أمام الأكراد على حساب البلد سيولد انفجار
نائب لحكومة عبد المهدي :كفى خيانة
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