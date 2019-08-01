المحكمة الإدارية تصادق على قرار إقالة محافظ ذي قار والديوانية

المحكمة الإدارية تصادق على قرار إقالة محافظ ذي قار والديوانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (1 اب 2019)، على قرار إقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري.وذكر مصدر مطلع ، إن “المحكمة الإدارية، ردت الطعن المقدم من محافظ ذي قار، يحيى الناصري، وصادقت على قرار بصحة الاستجواب والاقالة”.قبيل ذلك، صادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس، 01 آب، 2019، على قرار اقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.وقال مصدر ، إن “محكمة القضاء الاداري صادقت على قرار مجلس المحافظة الديوانية، القاضي باقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه”.

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