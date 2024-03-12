المحكمة الاتحادية:انسحاب القاضي (عبد الرحمن الزيباري) من المحكمة لايؤثر على عملها

المحكمة الاتحادية:انسحاب القاضي (عبد الرحمن الزيباري) من المحكمة لايؤثر على عملها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان.وقالت المحكمة في بيان ، إن “إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط”.

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