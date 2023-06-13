المحكمة الاتحادية:لا علاقة لنا أين تودع إيرادات النفط المصدر من الإقليم

المحكمة الاتحادية:لا علاقة لنا أين تودع إيرادات النفط المصدر من الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا حسمت قضية إيداع أموال عائدات النفط في بنوك إقليم كردستان من عدمه. وقال المصدر : إن “المحكمة الاتحادية رفضت شكوى ضد حكومة إقليم كردستان حول إيداع أموال عائدات النفط في بنوك الإقليم”.وأشار الى أن” الاتحادية تقول إنه ليس من اختصاص المحكمة البت بالقرار”.وفي وقت سابق قدم عضو اللجنة المالية النيابية عدي التميمي شكوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، ضد إحدى فقرات الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد بشأن إعادة استئناف النفط من اقليم كردستان، طاعناً بقرار البنك المركزي العراقي بالموافقة على فتح حساب بنكي خاص لإيداع عوائد النفط المصدر من الإقليم.  وادّعى التميمي، على كل من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ووزير النفط حيان عبد الغني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، بشأن هذه القضية أمام المحكمة الاتحادية.

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