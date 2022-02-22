المحكمة الاتحادية:وجوب مساواة المكونات في مجلس النواب

المحكمة الاتحادية:وجوب مساواة المكونات في مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب.وقالت المحكمة في بيان ، ” انه “لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي”.

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