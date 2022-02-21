المحكمة الاتحادية:يوم الأربعاء المقبل موعد النظر بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

المحكمة الاتحادية:يوم الأربعاء المقبل موعد النظر بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، موعد حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال مصدر مطلع ، ان “المحكمة الاتحادية العليا، ستعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لغرض حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي”.

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