المحكمة الاتحادية:يوم (13) من الشهر الجاري موعد النظر بدعوى إلغاء الانتخابات

المحكمة الاتحادية:يوم (13) من الشهر الجاري موعد النظر بدعوى إلغاء الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، موعد النظر بالادلة والوثائق المتعلقة بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات.وقال مصدر قضائي : إن “المحكمة الاتحادية حددت 13 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالادلة والوثائق المتعلقة بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات”.

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