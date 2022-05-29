المحكمة الاتحادية تؤجل الدعوى المقامة ضد الحلبوسي إلى يوم 15 حزيران المقبل

المحكمة الاتحادية تؤجل الدعوى المقامة ضد الحلبوسي إلى يوم 15 حزيران المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دعوى حنث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باليمين الدستورية المقامة من قبل النائب باسم خشان.وقال مصدر قضائي ، إن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت دعوى حنث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باليمين الدستورية وانتهاك الدستور المقامة من قبل النائب باسم خشان الى يوم 15/6”.كما وطالب خشان المحكمة الاتحادية العليا، يوم 2022/4/5 بإدانة الحلبوسي بتهمة الحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور وفق “المادة 93/ سادساً” من الدستور وبدلالة “المادة 68/ ثانياً” من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 12 لسنة 2018، والمادة “28/ ثانياً” من هذا القانون”.

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