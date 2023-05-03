المحكمة الاتحادية تؤجل النطق بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم

المحكمة الاتحادية تؤجل النطق بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أجلت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان الى يوم 24 من الشهر الحالي (أيار/مايو) الجاري.وقال مصدر قضائي ، إنه كان من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها بهذا الشأن إلا أنها قررت التأجيل للمداولة أكثر حول هذا الأمر.

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