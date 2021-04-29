المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت المحكمة الاتحادية، الخميس، عن تأجيل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها ونظرت بدعوى تخص الطعن في قانون مجالس المحافظات، حيث قررت تأجيلها الى الشهر المقبل”.واضاف ان “المحكمة نظرت بدعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون (التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم) المعدل رقم (21) لسنة 2008″، مشيرا الى ان “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته”.واوضح ان “المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق”.

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