المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بشأن دعوى الكتلة الأكبر لحين الإتفاق بين الصدر والإطار

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بشأن دعوى الكتلة الأكبر لحين الإتفاق بين الصدر والإطار
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 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- قررت  المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، تأجيل  النظر بالدعوى الخاصة بـ”الكتلة النيابية الأكثر عدداً المقدمة من قبل النائبين عن الإطار التنسيقي “عالية نصيف” وعطوان العطواني”.  وافاد مصدر، إن المحكمة الاتحادية العليا اجلت النظر بالدعوى الخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً الى يوم الخميس المقبل.وكان من المقرر أن تعقد المحكمة صباح اليوم الثلاثاء جلسة للبت في دعوى القضائية المقدمة من “نصيف والعطواني” حول اعلان الكتلة الأكبر، وفقاً لبيان سابق صدر عنها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي.يذكر ان المحكمة الاتحادية هي سياسية بامتياز وخاضعة للقوى المتنفذة ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان ولائي.

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