المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في دعوى حل البرلمان إلى الأربعاء المقبل

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في دعوى حل البرلمان إلى الأربعاء المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت المحكمة الاتحادية، الخميس، تأجيلها لاصدار قرار حل البرلمان من عدمه للمرة الثالثة على التوالي ليكون الموعد النهائي الاربعاء المقبل.وكانت المحكمة الاتحادية اجلت جلستها المقررة للنظر بدعوى حل مجلس النواب من يوم امس الأربعاء الى اليوم الخميس قبل ان تؤجله مرة أخرى. وتترقب اغلب القوى السياسية ما سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا بدعوى حل البرلمان.وتفجر جدل سياسي وقانوني مؤخرا عقب مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمجلس القضاء الأعلى بالتدخل وحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة. 

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