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رئاسة برلمان الإقليم:حكومة البارزاني تتصرف بالإيرادات المالية دون رقابة وتدقيق
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في دعوى حل البرلمان إلى الأربعاء المقبل
الإطار:التهديد الصدري بالنزول للشارع لن ينفعهم
مصدر سياسي:الحلبوسي سيتوجه إلى أنقرة لإبعاد إزاحته عن المنصب
صالح يحث الأعرجي على حيادية التحقيق في أحداث الخضراء الأخيرة
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رئاسة برلمان الإقليم:حكومة البارزاني تتصرف بالإيرادات المالية دون رقابة وتدقيق
النزاهة:السجن لمدة(15) سنة وغرامة مالية(10)ملايين دولار لمعاونة مدير مصرف الرافدين فرع الخالدية
وزير المالية وكالة يوجه باستكمال اتمتة هيئتي الكمارك والضرائب
وزير الموارد المائية:الحشد الشعبي يقطع مياه الشرب عن أهالي البصرة من أجل مشروع تجاري
ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي
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