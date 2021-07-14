المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون موازنة 2021

المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت ‏المحكمة الاتحادية، الأربعاء (14 تموز 2021) تأجيل موعد الطعن بقانون موازنة 2021 .ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن مصدر قضائي لم تسمه، قوله إن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت  موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل“.وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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