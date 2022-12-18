المحكمة الاتحادية تؤجل موعد النظر بعدم دستورية عمل برلمان الإقليم

المحكمة الاتحادية تؤجل موعد النظر بعدم دستورية عمل برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرجأت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان.وذكر مصدر قضائي ،ان “الحكمة قررت تأجيل النظر بدعوى المرقمة 248 / اتحادية / 2022 المقدمة من قبل يوسف محمد صادق عبد القادر  عضو مجلس النواب السابق – الدورة الرابعة، ضد المدعى عليه رئيس برلمان اقليم كردستان العراق  اضافة الى وظيفته، وهي طلب الحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان – العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من برلمان كردستان العراق من تاريخ 6\11\2022”.واشار الى ان “الدعوى تطلب اصدار امر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وايقاف كافة الاجراءات والصلاحيات والاعمال التي يستطيع ان يتخذها المدعى عليه ونائبيه لحين البت في هذه الدعوى”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت في وقت سابق، يوم (18 كانون الأول 2022) موعدا جلستها الخاصة بالنظر في أربع دعاوى رفعتها رئاسة برلمان كردستان السابقة وثلاثة من أعضاء حراك الجيل الجديد ضد رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق بسبب تمديد الدورة الحالية لبرلمان الاقليم. 

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