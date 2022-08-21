المحكمة الاتحادية تؤكد على صحة عضوية النائب ( الجميلي)

المحكمة الاتحادية تؤكد على صحة عضوية النائب ( الجميلي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، الطعن المقدم من قبل قتيبة الجبوري بشأن صحة عضوية النائب مقدام الجميلي.وذكرت المحكمة في بيان ، أنها “اصدرت بجلستها المؤرخة هذا اليوم المصادف 21 / 8 / 2022 قرارها المتضمن رد الطعن المقدم من قبل المدعي ( قتيبة ابراهيم تركي الجبوري ) بخصوص عضوية النائب ( مقدام محمد عبيد علي الجميلي )”.واشارت الى”عدم وجود ما يخل بصحة عضوية الجميلي”.

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