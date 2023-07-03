المحكمة الاتحادية تبلغ البرلمان بدعوى الطعن المقدمة من السوداني بشأن الموازنة

المحكمة الاتحادية تبلغ البرلمان بدعوى الطعن المقدمة من السوداني بشأن الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغت المحكمة الاتحادية العليا، مجلس النواب العراقي، بدعوى الطعن المقدمة من قبل الحكومة بشأن الموازنة العامة. وأشارت وثائق اليوم الى أنه “طياً ورقة التبليغ مع نسخة من عريضة الدعوى المرقمة (١٥٣/اتحادية/٢٠٢٣) المقامة من المدعي (رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليـه (رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته راجين تبليغ المدعى عليه بها واعادتها موقعة ومصدقة وفق القانون مع الإجابة التحريرية على عريضة الدعوى ومستنداتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفقاً لأحكام المادة (۲۱) ثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة ٢٠٢٢”.

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