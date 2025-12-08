آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:التوافقات السياسية السبب الرئيسي في تعطيل القوانين المهمة
الإسلامي الكردستاني:خلاف شديد بين اليكتي والبارتي بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
ائتلاف المالكي:رئاسة الحكومة المقبلة انحصرت بين المالكي والسوداني
المحكمة الاتحادية تتسلم نتائج الانتخابات
السوداني:نعمل على تنويع موارد الاقتصاد وتجديد مضامين المواطنة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:التوافقات السياسية السبب الرئيسي في تعطيل القوانين المهمة
السوداني:نعمل على تنويع موارد الاقتصاد وتجديد مضامين المواطنة
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
اليوم..اسعار صرف الدولار=143750 ديناراً
المنافذ الحدودية:أكثر من (2) تريليون ديناراً الإيرادات الجمركية في 2025
-
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
ائتلاف المالكي:رئاسة الحكومة المقبلة انحصرت بين المالكي والسوداني
ائتلاف المالكي:السوداني أصبح من الماضي لا ولاية ثانية له
السوداني:حصر سلاح الفصائل الحشدوية يحتاج الى حوار سياسي !!
منظمة بدر:سنقاتل العراق كما كنا قبل 2003 إذا أصبح ضمن المحور الأمريكي
السوداني:أني ما أعرف من صنف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية وشكلت لجنة تحقيقة بذلك
-
- اذاعة INN