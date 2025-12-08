المحكمة الاتحادية تتسلم نتائج الانتخابات

المحكمة الاتحادية تتسلم نتائج الانتخابات
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها.جاء ذلك وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صوتي مقتضب عممته على وسائل الإعلام .وحسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، يوم أمس الأحد، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.وأعلنت المفوضية أن تحالف “الإعمار والتنمية” بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة، يليه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

