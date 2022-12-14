المحكمة الاتحادية تحدد موعداً جديداً للنظر بدعوى إبطال تكليف السوداني

المحكمة الاتحادية تحدد موعداً جديداً للنظر بدعوى إبطال تكليف السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تاريخ 11 كانون الثاني المقبل موعدا للنظر بدعوى إبطال تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة الجديدة.وبحسب موقع المحكمة الذي نشر تفاصيل الدعوى، قام برفع الدعوى كل من المحامي احمد رائد حياوي، والمحامي حازم مازن كريم، وعلي شمران عيدان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومحمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء.ووفقا للتفاصيل، جاء الطلب المقدم للمحكمة بإبطال تكليف المرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،وفي 27 تشرين الاول الماضي 2022، صادق البرلمان العراقي بالأغلبية على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا تجاوز العام.

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