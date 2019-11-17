المحكمة الاتحادية تحدد موعدا للنظر بطعن حل مجالس المحافظات

بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (17 تشرين الثاني، 2019) موعداً للنظر بطعن مجلس محافظة بغداد في قرار حله.

وقال عضو مجلس بغداد، سعد المطلبي، في حديث صحفي، إن “المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم الخامس من كانون الأول المقبل، موعدا للنظر بشأن الطعن بقرار البرلمان القاضي بحل مجالس المحافظات”.