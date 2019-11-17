المحكمة الاتحادية تحدد موعدا للنظر بطعن حل مجالس المحافظات

المحكمة الاتحادية تحدد موعدا للنظر بطعن حل مجالس المحافظات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (17 تشرين الثاني، 2019) موعداً للنظر بطعن مجلس محافظة بغداد في قرار حله.وقال عضو مجلس بغداد، سعد المطلبي، في حديث صحفي، إن “المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم الخامس من كانون الأول المقبل، موعدا للنظر بشأن الطعن بقرار البرلمان القاضي بحل مجالس المحافظات”.وكان مجلس النواب صوت (28 تشرين الأول 2019) على حل مجالس المحافظات، وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية، على أن يتولى مجلس النواب الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، فيما خول المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *