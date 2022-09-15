المحكمة الاتحادية ترد الدعوى بشأن دستور الإقليم

المحكمة الاتحادية ترد الدعوى بشأن دستور الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس، دعوى رفعها عضو مجلس النواب باسم خشان بشأن دستور إقليم كوردستان الذي تجري المحاولات من أجل كتابته وإقراره.وأبلغ مصدر قضائي ، بأن المحكمة ردت دعوى خشان الذي طالب فيها بإلزام المدعى عليهم بوضع دستور لإقليم كوردستان لا يتعارض مع دستور جمهورية العراق.وأوضح المصدر أن المحكمة ردت الدعوى لأنها خارج اختصاصاتها.

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