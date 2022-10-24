المحكمة الاتحادية ترد دعوة نيابية بشأن شهادة وزير النقل الحالي

المحكمة الاتحادية ترد دعوة نيابية بشأن شهادة وزير النقل الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، دعوى قضائية مقامة من قبل النائبة عالية نصيف بحق وزير النقل ناصر الشبلي.وقال مصدر قضائي ، إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت، اليوم، قضية شهادة وزير النقل ناصر حسين الشبلي”.وفي وقت سابق، أفاد اعلام وزارة النقل، بأن المحكمة الدستورية العليا حسمت قضية شهادة الوزير ناصر حسين الشبلي بشأن تكليفه في منصبه الحالي.

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