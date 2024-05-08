المحكمة الاتحادية ترد دعوى إبطال عضوية النائب( شعلان الكريّم)

المحكمة الاتحادية ترد دعوى إبطال عضوية النائب( شعلان الكريّم)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأربعاء، دعوى إبطال عضوية عضو مجلس النواب شعلان الكريم.وكان كل من النواب: يوسف الكلابي، و النائب فالح الخزعلي، و النائب حسين مؤنس فرج، قد طلبوا الحكم بإسقاط عضوية المدعى عليه (شعلان عبد الجبار الكريم) وإبطالها وذلك لانتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى.وحسمت المحكمة الدعوى بالرد “لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة”.

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