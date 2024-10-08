المحكمة الاتحادية ترد دعوى البرلمان بشأن إخراج قوات التحالف الدولي من العراق لعدم الاختصاص

المحكمة الاتحادية ترد دعوى البرلمان بشأن إخراج قوات التحالف الدولي من العراق لعدم الاختصاص
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء ( 8 تشرين الأول 2024)، رد دعوى البرلمان على الحكومة بشأن اخراج قوات التحالف الدولي من العراق، فيما بينت الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تراخي الحكومة بتنفيذ القرار.

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