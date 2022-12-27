المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بشرعية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بشرعية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن بشرعية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.وقال مصدر قضائي ، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت علنا دعوى رئيس الشبكة السابق فضل فرج الله بشأن الطعن بشرعية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي”.

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