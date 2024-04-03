المحكمة الاتحادية ترد دعوى تمويل رواتب موظفي الإقليم

المحكمة الاتحادية ترد دعوى تمويل رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، دعوى تقدم بها عضو مجلس النواب مصطفى سند ضد قرار مجلس الوزراء لتمويل رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام في اقليم كردستان بمبلغ مالي يتجاوز 618 مليار دينار.وكان سند قد رفع دعوى ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني طلب فيها الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (24037) لسنة 2024 المتخذ في الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14\1\2024 الخاص بــ (تمويل اقليم كردستان وفقاً لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية (13) لسنة 2023 بمبلغ مقداره (618.587.029.346) ديناراً لشهر كانون الثاني الحالي) لمخالفته لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية”.

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