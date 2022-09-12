المحكمة الاتحادية ترد دعوى محافظ بابل السابق صديق عمار الحكيم

المحكمة الاتحادية ترد دعوى محافظ بابل السابق صديق عمار الحكيم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، حكماً بشرعية قرار إعفاء محافظ بابل السابق حسن منديل من منصبه وتكليف بديلاً عنه.وقال مصدر مطلع ، إن “المحكمة الاتحادية ردت دعوى الطعن التي تقدمها بها محافظ بابل السابق حسن منديل  القيادي في تيار الحكمة التي رفعها ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية إعفائه من منصبه كمحافظ وتعيين بديلاً عنه”.وأضاف أن “المحكمة أقرت بأحقية محافظ بابل الجديد علي وعد علاوي بمنصب المحافظ”.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر في وقت سابق أمراً بإعفاء محافظ بابل حسن منديل من منصبه، وتكليف علي وعد علاوي بديلاً عنه.يذكر ان سبب اعفاء منديل لفساده الكبير.

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