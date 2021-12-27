المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج الانتخابية

المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادقت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب لسنة 2021.وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب، إن “المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب”.وردت المحكمة الاتحادية، قبل ذلك، الدعوى المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري المُطالبة بـالغاء نتائج الانتخابات. 

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