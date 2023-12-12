المحكمة الاتحادية تقرر إجراء انتخابات كركوك في موعدها المقرر

المحكمة الاتحادية تقرر إجراء انتخابات كركوك في موعدها المقرر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في موعدها المقرر تزامنا مع المحافظات الأخرى في تاريخ 18 من شهر كانون الأول الجاري.

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