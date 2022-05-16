المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء عضوية (مشعان) من مجلس النواب بسبب تزوير شهادته

المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء عضوية (مشعان) من مجلس النواب بسبب تزوير شهادته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، الإثنين، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب.وأبلغ مصدر سياسي ، أن “القرار جاء بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة”.ووفقا لمصدر قانوني فأن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.وطالب نواب مشعان الجبوري بإعادة كل رواتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاه من مجلس النواب في الدورة الحالية والدورات السابقة.

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