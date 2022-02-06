المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف إجراءات انتخاب زيباري لرئاسة الجمهورية

المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف إجراءات انتخاب زيباري لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية، الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وذكرت المحكمة، في بيان مقتضب ، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت امرا ولائيا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية”.وأوضحت أن الايقاف “لحين حسم الدعوة المرقمة 17/اتحادية /2022”.وأثار ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موجة غضب شعبية وسياسية بسبب ضلوعه في تهم فساد.

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