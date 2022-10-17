المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب الكاظمي من قانون الأمن الغذائي

المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب الكاظمي من قانون الأمن الغذائي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية بموجب قرارها أدناه إيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب الكاظمي من قانون الأمن الغذائي .

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